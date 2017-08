Incêndios

Um total de 1.191 operacionais, apoiados por 344 meios terrestres, combatiam esta madrugada quatro incêndios considerados importantes pela Proteção Civil, em Bragança e Castelo Branco.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 03:15, o maior número de operacionais estava concentrado em dois fogos, dominados desde sábado, no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco: 987 divididos pelos fogos que começaram em Selada das Pedras (737) e Poeiros (250).

No distrito de Bragança, estavam pela mesma hora, dois fogos em curso. No concelho de Freixo de Espada à Cinta, 134 operacionais e 47 meios combatiam as chamas que deflagraram no sábado, e no de Miranda do Douro eram 70 os operacionais, apoiados por 19 veículos, no terreno a combater um fogo com três frentes ativas.