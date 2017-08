Macau/Tufão

O tufão Pakhar, que hoje levou os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau a hastear o sinal 8, já tocou terra na província chinesa de Guangdong, devendo baixar para sinal 3 antes das 13:00 (06:00 em Lisboa).

"A pior parte do tufão já passou. Atingiu terra. O sinal 8 continua içado um pouco mais por medida de precaução e para deixar que o conjunto do sistema do sistema do tufão se dissipe ou entre em terra", disse à agência Lusa a porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Vera Varela.