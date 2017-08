Actualidade

O pugilista norte-americano Floyd Mayweather regressou hoje aos ringues de boxe com uma vitória por "knockout" técnico contra o lutador irlandês de artes marciais mistas Conor McGregor, num dos combates mais aguardados dos últimos tempos.

O combate foi disputado segundo as regras do boxe inglês, em Los Angeles (EUA), e terminou com a vitória de Mayweather ao décimo assalto.

Mayweather tinha anunciado o abandono dos ringues em setembro de 2015, depois de vencer os 49 combates que disputou na carreira, somando hoje o 50.º triunfo.