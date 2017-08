Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram à passagem do furacão 'Harvey' pelo sudeste do estado norte-americano do Texas, onde causou inundações, informa a Associated Press.

As autoridades médicas do condado de Harris confirmaram a morte de uma pessoa na noite de sábado no condado de Harris, mas não identificaram a causa da morte.

Gary Norman, um porta-voz do centro de operações de emergência de Houston, disse que uma mulher parece ter saído de um veículo sob muita água.