O comando do exército libanês anunciou hoje um cessar-fogo na sua ofensiva contra o grupo radical Estado Islâmico nas zonas montanhosas no nordeste, limítrofes com a Síria.

O cessar-fogo entrou em vigor às 07:00 (05:00 em Lisboa) e tem como objetivo "abrir o caminho para a última fase das negociações" para a libertação dos nove militares libaneses sequestrados pelo Estado Islâmico em 2014, segundo um comunicado.

A televisão Al Manar, do grupo xiita Hezbollah, anunciou que o cessar-fogo estende-se também à região limítrofe síria de Al Qalamun, segundo negociações levadas a cabo por essa fação e o seu aliado, o governo sírio, com o Estado Islâmico.