Actualidade

A 15.ª Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação de jovens que marca a 'rentrée' política do partido, arranca na segunda-feira em Castelo de Vide (Portalegre) e terá no ex-Presidente da República Cavaco Silva o 'professor' mais destacado.

A intervenção de Cavaco Silva está marcada para quarta-feira, às 10:00, e terá por tema "Os Jovens e a Política: Quando a realidade tira o tapete à ideologia", uma ideia já abordada pelo antigo chefe de Estado.

Em dezembro de 2015, ainda Presidente da República e já com o atual Governo em funções, Cavaco Silva afirmou que, embora a "governação ideológica" possa durar algum tempo, acaba sempre por ser "derrotada pela realidade".