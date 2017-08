Incêndios

O incêndio que deflagrou este sábado em Picote, no concelho de Miranda do Douro, está dominado e o de Ligares, em Freixo de Espada à Cinta está a evoluir favoravelmente, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a mesma fonte, os dois incêndios que lavram na área protegida do Parque Natural do Douro Internacional estão a provocar graves danos em culturas agrícolas e na vegetação autóctone na área protegida.

"No caso do incêndio de Picote a situação está dominada, havendo dois meios aéreos no terreno a consolidar pontos quentes", disse à Lusa fonte da Proteção Civil Municipal.