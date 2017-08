Tempo

Os próximos dias serão marcados por aguaceiros e trovoadas em Portugal Continental, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A partir da tarde de hoje, começarão a surgir períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior das regiões Norte e Centro.

A partir de segunda-feira, o cenário mantém-se, com chuva, trovoada e até granizo, e estende-se a todo o país continental.