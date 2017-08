Actualidade

Um coronel das forças leais ao ex-Presidente iemenita Ali Abdallah Saleh e dois rebeldes hutis foram mortos durante os confrontos entre as duas partes numa escalada sem precedentes entre estes aliados.

O coronel Khaled al-Rida foi morto durante conflitos em Sana, no sábado à noite, indicou o partido Congresso Popular Geral (CPG) em comunicado.

Era o chefe adjunto para as relações com o estrangeiro no seio do partido de Saleh.