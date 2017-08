Actualidade

O sambista Wilson das Neves morreu na noite de sábado, aos 81 anos, no hospital da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, onde estava internado, com um cancro, segundo a página oficial do músico brasileiro.

"É com grande pesar que comunicamos a todos a partida do nosso grande mestre que foi tocar suas baquetas do outro lado. Ficaremos com as boas lembranças", escreveu-se na página do músico na rede social Facebook.

Conhecido no meio artístico brasileiro pelo bordão "Ô Sorte!", Wilson das Neves era baterista, instrumentista, compositor e cantor. Era, sobretudo, sambista, como cantava: "É no samba que eu vivo/Do samba é que eu ganho o meu pão/E é no samba que eu quero morrer/De baqueta na mão/Pois quem é de samba/Meu nome não esquece mais não".