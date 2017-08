Actualidade

Um segundo homem foi detido hoje em Londres, no âmbito do incidente de sexta-feira caraterizado como ato terrorista próximo do Palácio de Buckingham, residência oficial da família real britânica.

A Scotland Yard precisou ter detido hoje um homem, de 30 anos, por suspeita de envolvimento em terrorismo, referindo que prosseguem operações de busca na parte oeste de Londres.

O incidente deu-se cerca das 20:35 locais (mesma hora em Lisboa) de sexta-feira, com dois polícias a ficarem feridos ligeiramente.