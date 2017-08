Incêndios

O incêndio que deflagrou este sábado em Poiares, no Parque Natural do Douro Internacional, no distrito de Bragança foi dado como dominado, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil e confirmado pelos operacionais no terreno.

No teatro de Operações estão três meios aéreos que combatem pequenos focos e procedem a trabalhos de consolidação que estão a ser feitos com recurso a cinco máquinas de rasto.

O incêndio que deflagrou em Poiares, Freixo de Espada à Cinta, que causou "enormes prejuízos" em culturas como o amendoal, vinha e olival, está dominado, adiantou a Proteção Civil que está no terreno