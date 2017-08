Actualidade

O ministro responsával pelas negociações para a saída britânica da União Europeia (UE), o denominado Brexit, quer flexibilidade na nova ronda de negocial entre as duas partes, que começa segunda-feira, em Bruxelas, para tratar nomeadamente de direitos de cidadãos.

Para segunda-feira está marcada a terceira ronda da primeira fase das negociações dos termos para efetivar a saída, decidida em referendo, prevista para março de 2019, entre David Davies e o negociador comunitário da UE, Michel Barnie.

Para esta nova ronda, o governo britânico informou que a agenda inclui assuntos de "natureza técnica", antes de conversações mais substanciais no próximo mês, e que espera "flexibilidade" e "vontade de compromisso" para assuntos como a elevada fatura a pagar pelos britânicos, no âmbito do orçamento comunitário.