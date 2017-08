Autárquicas

O candidato bloquista à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, desafiou hoje o PS a ir mais longe nas alterações ao regime do arrendamento urbano, considerando que, na capital, nem os socialistas nem a direita têm soluções para a habitação.

No encerramento da rentrée política do BE, Ricardo Robles - num discurso que antecedeu a líder bloquista, Catarina Martins - falou do direito à habitação como uma "primeira prioridade" que o BE tem por todo o país e recordou que "o pouco que se conseguiu alterar no regime de arrendamento urbano, a lei Cristas que fragilizou tanto os inquilinos de todas as cidades do país, foi por pressão do BE".

"A pergunta que colocamos é se o PS está disponível para ir mais longe. Temos que alterar mais esta lei, ainda não estão garantidos os direitos para quem quer viver nas cidades deste país", desafiou.