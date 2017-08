Actualidade

Os 20 membros da tripulação de um navio chinês intercetado, há duas semanas, com toneladas de espécies protegidas ao largo do arquipélago das Galápagos, no Equador, foram condenados, no domingo, a penas de prisão e de multa.

A sentença determinou quatro anos de prisão o capitão do barco; três para os seus ajudantes mais próximos e um ano de cadeia para os restantes membros da tripulação, disse fonte do Parque Nacional Galápagos à agência de notícias espanhola Efe.

Os membros da tripulação do cargueiro chinês "Fu Yuan Yu Leng 999" foram ainda condenados ao pagamento de indemnizações e de multas, cujos montantes envolvidos vão de 127.000 até dois milhões de dólares (de 106.000 até 1,6 milhões de euros).