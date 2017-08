Incêndios

Os incêndios que deflagraram no fim de semana em Celorico da Beira e Pinhel, ambos no distrito da Guarda, foram extintos esta madrugada, enquanto o de Sernancelhe, em Viseu, foi dominado, informou a Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil indicou à agência Lusa que os incêndios em Celorico da Beira e em Pinhel, no distrito da Guarda, onde cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros no fim de semana, foram extintos por volta das 03:00.

O fogo que deflagrou na manhã de domingo, em Sernancelhe, no distrito de Viseu, entrou, pela mesma hora, em fase de resolução (sem "perigo de propagação para além do perímetro já atingido"). Apesar de dominado, pelas 04:00, concentrava ainda mais de uma centena de operacionais no terreno.