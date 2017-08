Actualidade

O prazo para que os funcionários públicos em requalificação ou licença possam rescindir por mútuo acordo o seu vínculo com o Estado, gozando de mais regalias, termina hoje.

Os funcionários em requalificação podem optar até hoje para rescindir por mútuo acordo, com uma indemnização equivalente a um mês de salário por cada ano de serviço, até um máximo de 30 anos.

As regras são mais generosas do que as do regime geral das saídas amigáveis na função pública, mas é necessário estar a menos de cinco anos da reforma para se fazer esta escolha.