Actualidade

O herdeiro do grupo Samsung, Lee Jae-yong, recorreu hoje da sentença que o condenou a cinco anos de cadeia no âmbito do escândalo de corrupção que levou à destituição de ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye.

O advogado de Lee, Kim Jong-hoon, interpôs hoje recurso da decisão judicial junto do Tribunal do Distrito Central de Seul, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, sem facultar mais detalhes.

De acordo com a sentença proferida na sexta-feira, que condenou Lee a cinco anos de cadeia, o tribunal considerou provado que foram entregues subornos à então Presidente Park Geun-hye com a expetativa de obter favores do Governo no quadro da sua consolidação como chefe do grupo Samsung.