Actualidade

O rapper norte-americano Kendrick Lamar triunfou nos MTV Video Music Awards, que se realizaram no domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos, conquistando cinco estatuetas, incluindo a de melhor videoclip do ano, com o tema "Humble".

Lamar conquistou também os prémios para melhores efeitos especiais, melhor direção artística, melhor realização e melhor vídeo de hip-hop, todos eles por "Humble".

Dos 'grandes' apenas lhe faltou o galardão conquistado pelo britânico Ed Sheeran, para melhor artista do ano, uma das novidades desta edição, já que pela primeira vez nos MTV Video Music Awards os homens e as mulheres não são separados em categorias diferentes.