Incêndios

Os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim, no Algarve, estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão dez concelhos nos distritos de Faro, Beja, Portalegre e Guarda.

Apesar da chuva prevista para hoje, o IPMA coloca ainda em risco elevado de incêndio cerca de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.