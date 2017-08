Actualidade

As graves inundações provocadas pela tempestade tropical no domingo na quarta maior cidade dos Estados Unidos, Houston, levou centenas de pessoas a procurar refúgio nos telhados das suas casas e a que fossem multiplicados os pedidos de ajuda.

A chuva intensa transformou as ruas em rios navegáveis apenas por barco e levou a comparações com o cenário vivido no país em agosto de 2005 com o furacão Katrina.

Voluntários têm-se juntado às equipas de emergência para retirarem pessoas das suas casas ou da água, provocada pelo furacão Harvey, agora transsformado em tempestade tropical, que na sexta-feira atingiu a categoria 4 de uma escala de 5.