Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou hoje a nomeação de um auditor independente para fixar a contrapartida mínima da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Meo sobre o grupo Media Capital.

Em comunicado, a CMVM justifica a decisão com a "liquidez reduzida" da Media Capital, "circunstância essa que faz presumir, por si só, a falta de equidade da contrapartida fixada com base nesses valores".

Também refere o facto de o preço mais elevado, de acordo com a "melhor estimativa" do oferente à data do anúncio preliminar, vir a ser fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante, através de negociação particular.