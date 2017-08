Actualidade

A economia de Macau cresceu 11,5%, em termos reais, no segundo trimestre do ano, face a igual período do ano passado, impulsionada pelo desempenho da indústria do jogo.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a um ritmo superior ao do primeiro trimestre (10,3%) devido principalmente "às subidas das exportações de serviços e da despesa de consumo privado".

No primeiro semestre do ano, a economia de Macau registou um crescimento homólogo de 10,9%, em termos reais, com o PIB a alcançar 95.055 milhões de patacas (9.802 milhões de euros) no final de junho.