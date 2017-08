Mundiais Judo

O judoca Gonçalo Mansinho conseguiu hoje o melhor resultado na estreia de Portugal nos Mundiais de Budapeste, ao terminar em nono lugar, após cair ao terceiro combate no arranque da competição.

Neste primeiro dia, dedicado às categorias mais leves, Portugal teve nos 'tatamis' Mansinho (-60 kg), mas também Joana Diogo (-48 kg), eliminada ao segundo duelo, e Maria Siderot (-48 kg), com derrota no primeiro combate.

Gonçalo Mansinho, de 24 anos, seria sempre um 'outsider', em virtude da sua posição no 'ranking' mundial, com um 'modesto' 194.º posto, mas o judoca luso foi feliz no sorteio e bateu os oponentes iniciais.