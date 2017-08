Actualidade

O saldo da dívida direta do Estado no final do mês de julho fixou-se em 244,209 mil milhões de euros, diminuindo 0,2% face ao mês anterior, de acordo com dados hoje divulgados pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP)

"Esta redução no 'stock' ficou a dever-se, essencialmente, ao reembolso antecipado do empréstimo FMI" no montante equivalente a 1,763 mil milhões de euros, refere.

Adicionalmente, acrescenta o IGCP, verificou-se uma redução do saldo de Bilhetes de Tesouro (BT), uma vez que os dois leilões realizados (nos montantes de 501 milhões de euros na linha a seis meses e com vencimento a 19 de janeiro de 2018 e de 1,276 mil milhões na linha a 12 meses com vencimento a 20 de julho de 2018) não compensaram a amortização da linha com vencimento a 21 de julho de 2017, no valor de 3,501 mil milhões de euros.