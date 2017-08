Actualidade

A concessão de empréstimos a empresas da zona euro cresceu em julho 2,4% em termos homólogos, mais quatro décimas do que em junho, enquanto às famílias se manteve nos 2,6%.

Segundo dados hoje divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE), a massa monetária em circulação, medida pelo agregado M3, aumentou em julho 4,5% em termos homólogos face aos 5% registados em julho.

A taxa de crescimento anual dos empréstimos ao setor público baixou 7,7% no mesmo mês, dos 8,1% de junho, enquanto os empréstimos ao setor privado se reduziram para 3%, uma décima menos do que no mês anterior.