O resultado líquido consolidado do Crédito Agrícola aumentou para 46,9 milhões de euros no primeiro semestre, face aos 2,4 milhões do período homólogo de 2016, tendo o negócio bancário contribuído com uma subida de 90%, divulgou hoje o grupo.

Em comunicado, o grupo Crédito Agrícola (CA) adianta que, até junho, o resultado líquido do negócio bancário (SICAM) somou 43,6 milhões de euros, quase o dobro dos 22,9 milhões de euros do primeiro semestre do ano passado.

A 30 de junho de 2017 a carteira de crédito (bruto) a clientes do grupo era de 9,017 mil milhões de euros, uma variação homóloga positiva de 5,7% que, destaca, "contrasta com a variação negativa de 3,8% registada pelo conjunto das instituições financeiras em Portugal para o mesmo período".