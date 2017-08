Actualidade

Macau perdeu 4.200 trabalhadores contratados ao exterior no intervalo de um ano, contando com 176.839 no final de julho, indicam dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com dados da Polícia de Segurança Pública (PSP), disponíveis no portal da Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, em termos mensais, ou seja, face a junho, havia menos 1.855 trabalhadores.

A China continua a ser a principal fonte de mão-de-obra importada de Macau, com 111.704 trabalhadores (63,1% do total), mantendo uma larga distância das Filipinas, que ocupa o segundo lugar (27.626) num pódio que se completa com o Vietname (14.872).