Actualidade

O Presidente da República visita na terça-feira os 140 militares portugueses em missão na Lituânia, numa deslocação de menos de 24 horas, durante a qual irá ainda encontrar-se com a sua homóloga lituana, disse à Lusa fonte de Belém.

De acordo com a mesma fonte, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, parte esta tarde para a Lituânia, acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Pina Monteiro, e o chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte.

O primeiro ponto da agenda da viagem, que só hoje foi divulgada, será um encontro com a Presidente da República da Lituânia, Dalia Grybauskaite.