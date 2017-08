Actualidade

Quatro pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros devido à colisão de um catamaran, que fazia a ligação fluvial Setúbal/Tróia, com um navio fundeado no rio Sado, mas nenhum inspira cuidados, disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal.

"O acidente, que ocorreu cerca das 14:00, provocou quatro feridos ligeiros - pessoas que iam em pé e que terão caído devido à colisão -, mas foram assistidos por uma equipa de enfermeiros em Tróia, que nos informou que nenhuma das vítimas inspirava cuidados", disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador.

"O catamaran apresenta alguns danos na proa, mas que não põem em causa as condições de segurança de navegação", acrescentou Luís Lavrador, adiantando que a embarcação completou o percurso até Tróia, e, entretanto, já regressou a Setúbal para ser avaliada por peritos da capitania.