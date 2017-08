Actualidade

A chuva intensa que caiu na região de Lisboa provocou várias inundações na capital e nos concelhos limítrofes, de acordo com as ocorrências registadas pelo Regimento de Sapadores Bombeiros e pela Proteção civil.

De acordo com a página dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, entre as 14:53 e as 15:51 foram registadas, pelo menos, 17 diferentes ocorrências relacionadas com inundações na cidade de Lisboa.

Entre as zonas mais atingidas estavam as de Benfica e do Parque das Nações.