Incêndios

A presidente do CDS-PP disse hoje que não se deixa condicionar "por tons de linguagem menos próprios" do primeiro-ministro, referindo-se a António Costa quando acusou o CDS de apenas se interessar pelo debate sobre a floresta quando ocorreu a tragédia.

Questionada pelos jornalistas sobre as críticas do primeiro-ministro, que no sábado disse ter sido preciso "chegar a tragédia [os incêndios de Pedrógão Grande causaram 64 mortos]" para PSD e CDS acordarem para a floresta, Assunção Cristas respondeu que "o CDS não muda a sua atitude, nem se deixa condicionar por tons de linguagem menos próprios do senhor primeiro-ministro".

"Nós continuaremos e manteremos a nossa posição de querer esclarecer tudo e exigir responsabilidades, que é coisa que o senhor primeiro-ministro não gosta muitas vezes de assumir, mas ser primeiro-ministro é exatamente isso, é assumir aquilo que tem de assumir", considerou Cristas, que hoje visitou as áreas ardidas dos concelhos de Mação e de Abrantes.