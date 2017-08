Actualidade

O Sporting falhou hoje o acesso à fase a eliminar da Liga dos Campeões feminina de futebol, apesar de ter vencido o Hajvalia, do Kosovo, por 4-1, terminando o grupo 8 na segunda posição.

Para poder marcar presença na fase seguinte, a equipa 'leonina' precisava de vencer o grupo ou ser a melhor segunda classificada entre os 10 grupos de apuramento, acabando por ser a quinta melhor equipa - valiam apenas os resultados com os primeiro e terceiro classificados de cada grupo.

A derrota por 2-1 na ronda inaugural diante do BIIK-Kazygurt foi determinante no desfecho do grupo, já que foi a formação do Cazaquistão a vencedora da série com nove pontos, mais três do que as 'leoas'.