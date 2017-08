Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa confirmaram hoje a rejeição dos novos horários e a manutenção da greve marcada para quarta-feira, nos plenários realizados nos turnos da manhã e da tarde, disse à agência Lusa fonte sindical.

"Os cerca de 3.000 trabalhadores que participaram nos dois plenários aprovaram hoje, por maioria, apenas com sete abstenções e um voto contra, uma resolução que confirma a rejeição dos novos horários e a manutenção da greve marcada para dia 30 de agosto [quarta-feira]", disse Eduardo Florindo, coordenador do Sitesul - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

"O que está em causa é a obrigatoriedade de trabalhar todos os sábados durante dois anos", acrescentou o sindicalista.