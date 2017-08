Actualidade

A Pharol registou um resultado líquido de 61,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, quando tinha tido um prejuízo de 8,3 milhões de euros em igual período de 2016, anunciou hoje a empresa.

Esta evolução reflete, por um lado, "a valorização do investimento na Oi alavancado pelo incremento da capitalização bolsista" da operadora brasileira, destacou a Pharol (antiga PT SGPS), que detém cerca de 27% da Oi, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Depois, há ainda um "ganho de 700 mil euros na valorização da opção de compra das ações da Oi (apesar de em 30 de março de 2017 ter expirado uma das suas tranches)", informou a companhia.