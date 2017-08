Actualidade

Um golo de Ricardo Valente, no primeiro minuto dos descontos, permitiu hoje ao Marítimo vencer o Portimonense por 2-1, no jogo que fechou a quarta jornada da I Liga de futebol, disputado em Portimão.

Edgar Costa, aos 69 minutos, adiantou os insulares, Jorge Pires, aos 86, parecia ter definido o empate, mas Ricardo Valente, no primeiro dos cinco minutos de descontos concedidos pelo árbitro, anotou o golo do triunfo 'verde rubro'.

Com esta vitória, o Marítimo ascende isolado ao quinto lugar com nove pontos, enquanto a equipa algarvia fecha a jornada no 14.º lugar com três pontos.