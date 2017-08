US Open

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, última prova do 'Grand Slam' do ano, ao perder frente ao italiano Paolo Lorenzi por 3-1.

Sousa, atualmente 50.º do 'ranking' mundial, ainda começou bem o encontro, ao vencer o primeiro 'set' por 6-4, mas Lorenzi, atual 40.º da hierarquia mundial, venceu os restantes parciais por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-2, ao fim de 3:02 horas.

