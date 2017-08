Actualidade

A seleção portuguesa de futebol concentrou-se hoje numa unidade hoteleira de Cascais, com Pizzi a ser a primeira baixa, devido a lesão, e André Silva a falhar a hora limite devido a problemas na viagem para Lisboa.

O avançado, que viaja de Milão para Lisboa, foi mesmo o único dos 24 convocados do selecionador Fernando Santos que não se apresentou, mas ainda é esperado que chegue durante a madrugada e que esteja à disposição do treinador luso no treino de terça-feira, na Cidade do Futebol.

Pizzi também marcou presença em Cascais, mas o médio do Benfica acabou por ser dispensado depois do departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol ter considerado que o jogador está inapto para o encontro com as Ilhas da Faroé, na quinta-feira, e com a Hungria, em 3 de setembro, em Budapeste.