Actualidade

O míssil disparado hoje pela Coreia do Norte sobrevoou o Japão, confirmou um porta-voz do Ministério da Defesa dos Estados Unidos em comunicado, sublinhando que não representa ameaça para a América do Norte.

"Determinámos que a Coreia do Norte fez um disparo de míssil nos últimos 90 minutos. Podemos confirmar que o míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou o Japão", indicou o coronel Rob Manning, precisando que estão em curso mais análises em relação ao lançamento.

"Um projétil não identificado" foi disparado de Sunan, perto de Pyongyang, às 05:57 locais de terça-feira (21:57 de segunda-feira em Lisboa), referiu em comunicado o estado-maior sul-coreano, explicando que o projétil foi lançado em direção a leste e "por cima" do Japão.