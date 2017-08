Actualidade

A Teixeira Duarte registou prejuízos de nove milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma redução face às perdas de 35,8 milhões de euros verificados no mesmo período de 2016, divulgou hoje a construtora.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Teixeira Duarte adianta que o volume de negócios totalizou 475 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, uma diminuição 16,7% face a igual período 2016 (570 milhões de euros).

Em Portugal, "registou-se uma redução de 13.985 milhares de euros face a junho de 2016, período em que o Grupo ainda detinha uma participação em entidades no setor da Energia - que entretanto alienou em março de 2017 - e que havia contribuído com 9.363 milhares para o volume de negócios apurado no referido primeiro semestre do ano passado", refere a Teixeira Duarte.