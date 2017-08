Actualidade

O autarca de Houston, no estado norte-americano do Texas, afirmou, esta noite, que a polícia resgatou mil pessoas nas últimas oito horas, elevando o total para 3.052, após as inundações causadas pelo Harvey, convertido numa tempestade tropical.

Em conferência de imprensa, na noite de segunda-feira, Sylvester Turner indicou estarem pendentes pelo menos 150 pedidos de resgate urgentes.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos deu conta, por seu lado, que foram efetuados mais de 3.000 resgates por mar ou ar e que tem estado a receber mais de mil telefonemas por hora.