Actualidade

Um homem abriu fogo, esta segunda-feira, numa biblioteca pública localizada no estado do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, matando duas pessoas e ferindo outras quatro, informaram as autoridades locais.

O administrador da biblioteca pública da cidade de Clovis, Tom Phelps, confirmou ao The Eastern New Mexico News que a polícia deteve o presumível autor dos disparos, dando ainda conta de que três dos quatro feridos foram transportados para Lubbock, no vizinho estado do Texas.

Vanessa Aguirre, que se encontrava na biblioteca com o filho no momento do tiroteio, relatou, em declarações ao mesmo jornal, que um jovem "começou a disparar" depois de ter entrado no edifício por volta das 16:00 (23:00 em Lisboa).