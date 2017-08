Actualidade

O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, condenou hoje, "nos termos mais fortes", o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil que atravessou o espaço aéreo do Japão, defendendo a aplicação de mais sanções económicas a Pyongyang.

Os Estados Unidos confirmaram que um míssil lançado pela Coreia do Norte pelas 06:30 (23:00 de segunda-feira em Lisboa), que caiu no Oceano Pacífico perto da costa oriental da ilha de Hokkaido, sobrevoou o território japonês.

"O regime norte-coreano continua, de forma temerária, a ameaçar a paz e a estabilidade da região e do mundo. Instamos todos os países a impor as mais duras sanções estipuladas pelo Conselho de Segurança [da ONU] contra a Coreia do Norte, e é de vital importância que a China se junte", afirmou Malcolm Turnbull à rádio 5AA.