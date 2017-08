Actualidade

Grupos de defesa dos direitos humanos intentaram ações judiciais, alegando crimes de guerra, contra um antigo general do Sri Lanka, agora embaixador do país asiático no Brasil e em outras cinco nações da América Latina.

Os processos têm por base o papel de comandante que detinha na fase final da guerra civil no Sri Lanka em 2009, com os grupos de defesa dos direitos humanos a alegarem que Jagath Jayasuriya supervisionou as unidades militares que atacaram hospitais e mataram, torturaram e fizeram desaparecer milhares de pessoas.

Jagath Jayasuriya goza de imunidade diplomática nos países onde é embaixador: Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Suriname. No entanto, os grupos de defesa de direitos humanos que intentaram ações judiciais esperam que tal leve os governos regionais a decidir expulsá-lo.