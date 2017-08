Incêndios

O concelho de Trancoso, na Guarda, é hoje o único em risco muito elevado de incêndio, enquanto outros 10 municípios do centro do país estão em risco elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco elevado de incêndio dez municípios dos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco, num dia em que se mantém a previsão de aguaceiros e de condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de granizo, sobretudo durante a tarde.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".