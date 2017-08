Macau/Tufão

A Polícia Judiciária (PJ) de Macau deteve dois irmãos, suspeitos de espalharem informações falsas sobre mortos não contabilizados pelo Governo, depois da passagem do tufão Hato, que oficialmente matou dez pessoas.

De acordo com o Jornal Tribuna de Macau, os detidos, um homem, de 73 anos, e uma mulher, de 68, divulgaram na rede social chinesa "WeChat" informações falsas de que cinco pessoas tinham sido encontradas mortas num parque de estacionamento na zona do Fai Chi Kei, no norte da cidade.

Segundo os dados oficiais, dez pessoas morreram devido ao impacto do tufão Hato, que atingiu Macau na quarta-feira, quatro delas em parques de estacionamento que inundaram.