Actualidade

Uma explosão ocorreu hoje perto da embaixada dos Estados Unidos no centro de Cabul, anunciou um porta-voz do Ministério do Interior afegão.

"Uma explosão teve lugar perto da praça Massud em Cabul. Nós temos mais detalhes", declarou Najib Danish à agência noticiosa France Presse (AFP).

DM // EJ