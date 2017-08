Portugal-Ilhas Faroé

Portugal defronta quinta-feira as Ilhas Faroé, num encontro em que é esperada nova vitória da formação lusa na qualificação para o Mundial2018 de futebol e em que Fernando Santos deverá poupar algumas unidades para o jogo na Hungria.

No Estádio do Bessa, no Porto, naquele que será o primeiro jogo após a participação na Taça das Confederações, a seleção nacional tem todas condições para alcançar nova goleada, como aconteceu no ano passado em Torshavn (6-0), e continuar na perseguição à Suíça, que lidera o Grupo B e recebe Andorra, a última classificada do agrupamento.

Embora estejam a realizar a sua melhor qualificação de sempre, com cinco pontos para já alcançados, as Ilhas Faroé prometem ser um adversário 'simpático' para Portugal, que três dias depois tem uma difícil deslocação a Budapeste, para defrontar a Hungria, num duelo que poderá ser determinante na corrida ao apuramento direto.