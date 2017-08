Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, afirmou hoje estar "indignado" com o "imprudente" lançamento pela Coreia do Norte de um míssil que sobrevoou, pela primeira vez desde 2009, o Japão.

"Indignado pela provocação imprudente da Coreia do Norte. Condeno, nos mais fortes termos, o último lançamento ilegal por parte da RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país]", escreveu Boris Johnson na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.

A Coreia do Norte disparou esta manhã um míssil, pelas 06:30 (23:00 de segunda-feira em Lisboa), a partir das proximidades de Pyongyang, que caiu a cerca de 1.180 quilómetros do cabo de Erimo, na ilha de Hokkaido, após percorrer mais de 2.700 quilómetros e alcançar cerca de 550 quilómetros de altura, de acordo com informações do Executivo japonês.