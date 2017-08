Actualidade

Dallas, Texas, Estados Unidos - As inundações, o caos e os pedidos de ajuda continuam a ser as descrições mais comuns das consequências do tufão Harvey, que provocou um número ainda indeterminado de mortes pelas autoridades do Estado do Texas, nos Estados Unidos.

A quarta maior cidade do país, Houston, continua praticamente paralisada devido a uma das maiores inundações da história dos Estados Unidos e sem que haja espaço para otimismo, já que as previsões são entre 61 a 76 centímetros de chuva.

Nas notícias da agência noticiosa AP, a contabilidade é de três mortes confirmadas e a suspeita de que seis membros de uma família também terão sido vítimas fatais quando a carrinha onde viajavam se afundou em Greens Bayou.